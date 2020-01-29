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Форум программистов и сисадминов Киберфорум


КиберФорум - форум программистов, системных администраторов, администраторов баз данных, компьютерный форум, форум по электронике и бытовой технике, обсуждение софта. Бесплатная помощь в решении задач по программированию, математике, физике и другим наукам, решение проблем с компьютером, операционными системами.
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Форум программистов
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Форум web-программистов
PHP
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Компьютерный форум
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Форум по электронике и бытовой технике
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Электроника для начинающих Микроконтроллеры
Микроконтроллеры ATmega AVR Микроконтроллеры ARM, Cortex, STM32
Программируемая логика: ПЛИС, ПАИС Цифровая обработка сигналов
Микропроцессоры Электротехнические САПР и PCB-дизайн
Автомобильная электроника Электротехника, ТОЭ
Аудио, усилители звука Радио: приемники, передатчики, антенны
Блоки питания и аккумуляторы Лазеры, свет, LED
Робототехника и умный дом Arduino
Измерительная техника Электродвигатели
GPS, ГЛОНАСС 
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Форум о софте
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Научный форум
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Карьера и бизнес
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Недостатки
Баженов 01.02.2020
Недостатки и их применение для проверки делимости нечетного числа на нечетный делитель. Определим недостатком проверяемого числа по отношению к выбранному делителю как разность между делителем и...
 Работа OpenZika над сетью мирового сообщества завершена
SETI25 01.02.2020
Работа OpenZika над сетью мирового сообщества завершена Автор: исследовательская команда OpenZika 13 декабря 2019 г. Резюме Теперь, когда работа OpenZika над World Community Grid завершена,...
 GameJam2020
Steroid 30.01.2020
Кто учавствует в этом году?
 Паскаль должен быть Паскалем, не Python-ом, не C#, а именно Паскалем.
Соколиный глаз 30.01.2020
Паскаль должен быть Паскалем, не Python-ом, не C#, а именно Паскалем. Также и любой другой язык.
 как-то так
German_Stolz 30.01.2020
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