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Форум программистов и сисадминов Киберфорум
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|Последние записи блогов
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Недостатки
Баженов 01.02.2020
Недостатки и их применение для проверки делимости нечетного числа на нечетный делитель. Определим недостатком проверяемого числа по отношению к выбранному делителю как разность между делителем и...
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Работа OpenZika над сетью мирового сообщества завершена
SETI25 01.02.2020
Работа OpenZika над сетью мирового сообщества завершена Автор: исследовательская команда OpenZika 13 декабря 2019 г. Резюме Теперь, когда работа OpenZika над World Community Grid завершена,...
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GameJam2020
Steroid 30.01.2020
Кто учавствует в этом году?
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Паскаль должен быть Паскалем, не Python-ом, не C#, а именно Паскалем.
Соколиный глаз 30.01.2020
Паскаль должен быть Паскалем, не Python-ом, не C#, а именно Паскалем. Также и любой другой язык.
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как-то так
German_Stolz 30.01.2020
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Религиоведческие наброски к портрету итсистов
mozgotron 29.01.2020
Знак итсизма. Итсизм — иррациональная минималистская религиозная идеология. Итсисты не принимают никаких религий, никаких деноминаций и никаких сект, но признают право всех религий на...
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