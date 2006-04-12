Расширение OneTab в Google Chrome. Что с ним случилось? Сегодня, 21:00 . Просмотров 54. Ответов 0 54. Метки chrome extension (Все метки)

Вопрос не экстренный, но эта неполадка портит мне настроение.



У меня стоит браузер Google Chrome (и, по-моему, он обновляется автоматически, по крайней мере, мне ничего не пишет.)

И стояло расширение OneTab. Вот такое:



Всё работало прекрасно. Особенно нравилось, что можно "слить" открытые вкладки в OneTab, выйти из хрома и даже полностью выключить компьютер, а при следующем сеансе список снова был на месте.



Я обновила Windows до 10, больше ничего не менялось. Не знаю, связано ли это, но теперь OneTab сохраняет список только до закрытия браузера. Закрыла браузер, выключила комп - всё страничка OneTab пуста, как будто он запущен впервые.



Нигде не нашла настройки, которые бы мне помогли вернуть всё, как было.



Может кто-то с таким сталкивался? Хотелось бы починить OneTab. Оно мне нравилось. Но если нет, что посоветуете на замену простое, но способное работать, как описано выше и сохранять список вкладок до удаления пользователем?



Буду благодарна за советы! Здравствуйте!Вопрос не экстренный, но эта неполадка портит мне настроение.У меня стоит браузер Google Chrome (и, по-моему, он обновляется автоматически, по крайней мере, мне ничего не пишет.)И стояло расширение OneTab. Вот такое: https://chrome.google.com/webstore/d...kdnihall?hl=ru Всё работало прекрасно. Особенно нравилось, что можно "слить" открытые вкладки в OneTab, выйти из хрома и даже полностью выключить компьютер, а при следующем сеансе список снова был на месте.Я обновила Windows до 10, больше ничего не менялось. Не знаю, связано ли это, но теперь OneTab сохраняет список только до закрытия браузера. Закрыла браузер, выключила комп - всё страничка OneTab пуста, как будто он запущен впервые.Нигде не нашла настройки, которые бы мне помогли вернуть всё, как было.Может кто-то с таким сталкивался? Хотелось бы починить OneTab. Оно мне нравилось. Но если нет, что посоветуете на замену простое, но способное работать, как описано выше и сохранять список вкладок до удаления пользователем?Буду благодарна за советы! 0