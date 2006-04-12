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Сегодня, 21:00. Просмотров 54. Ответов 0
Метки chrome extension (Все метки)
Здравствуйте!
Вопрос не экстренный, но эта неполадка портит мне настроение.

У меня стоит браузер Google Chrome (и, по-моему, он обновляется автоматически, по крайней мере, мне ничего не пишет.)
И стояло расширение OneTab. Вот такое: https://chrome.google.com/webstore/d...kdnihall?hl=ru

Всё работало прекрасно. Особенно нравилось, что можно "слить" открытые вкладки в OneTab, выйти из хрома и даже полностью выключить компьютер, а при следующем сеансе список снова был на месте.

Я обновила Windows до 10, больше ничего не менялось. Не знаю, связано ли это, но теперь OneTab сохраняет список только до закрытия браузера. Закрыла браузер, выключила комп - всё страничка OneTab пуста, как будто он запущен впервые.

Нигде не нашла настройки, которые бы мне помогли вернуть всё, как было.

Может кто-то с таким сталкивался? Хотелось бы починить OneTab. Оно мне нравилось. Но если нет, что посоветуете на замену простое, но способное работать, как описано выше и сохранять список вкладок до удаления пользователем?

Буду благодарна за советы!
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