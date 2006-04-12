|Софт: Интернет и сеть, браузеры
|
|
|
koritsa
1 / 1 / 0
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 10
|1
|
Расширение OneTab в Google Chrome. Что с ним случилось?
Вчера, 21:00. Просмотров 112. Ответов 0
Метки chrome extension (Все метки)
Здравствуйте!
Вопрос не экстренный, но эта неполадка портит мне настроение.
У меня стоит браузер Google Chrome (и, по-моему, он обновляется автоматически, по крайней мере, мне ничего не пишет.)
И стояло расширение OneTab. Вот такое: https://chrome.google.com/webstore/d...kdnihall?hl=ru
Всё работало прекрасно. Особенно нравилось, что можно "слить" открытые вкладки в OneTab, выйти из хрома и даже полностью выключить компьютер, а при следующем сеансе список снова был на месте.
Я обновила Windows до 10, больше ничего не менялось. Не знаю, связано ли это, но теперь OneTab сохраняет список только до закрытия браузера. Закрыла браузер, выключила комп - всё страничка OneTab пуста, как будто он запущен впервые.
Нигде не нашла настройки, которые бы мне помогли вернуть всё, как было.
Может кто-то с таким сталкивался? Хотелось бы починить OneTab. Оно мне нравилось. Но если нет, что посоветуете на замену простое, но способное работать, как описано выше и сохранять список вкладок до удаления пользователем?
Буду благодарна за советы!
0
|
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
|Вчера, 21:00
|
Ответы с готовыми решениями:0
Вирусное расширение в google chrome
Расширение для Google Chrome
Рекламное расширение в google chrome (NetSecurity 30.2.5)
Расширение Google Chrome для рулетки CS:GO
Google Chrome расширение Adobe DTM Swich 1.0
|
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
|Вчера, 21:00
|
Вирусное расширение PageLiner для Google Chrome
Расширение Google Chrome работает не на всех сайтах
Восстанавливающееся расширение после удаления в Google Chrome
Искать еще темы с ответами
Или воспользуйтесь поиском по форуму: