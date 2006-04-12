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13163 / 4611 / 168
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 9,414
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FAQ: Что делать если выпал BSOD (обязательно читать перед созданием темы)
18.01.2012, 15:11. Просмотров 644937. Ответов 4
Метки bsod, синий экран смерти, синяк (Все метки)
Если вы хотите получить помощь на форуме, обязательно выполните пункты 5 и 6.
Если вы не предоставите дампы и отчет вас отправят в эту тему
Если Вы самостоятельно не можете выполнить эти пункты, то воспользуйтесь автоматическим сборщиком
Фотографии ваших "синих" мониторов, скриншоты bluescreenview-ов и текст из окошка "Windows была восстановлена" - абсолютно бесполезны
Синий экран смерти -BsOD
1). Если Вы видите синий экран, но компьютер сам при этом перезагружается, то для начала стоит отключить автоматическую перезагрузку при BSOD и включить запись дампов памяти
Что делать, если после появления синего экрана смерти (BSoD'а) компьютер перезагружается автоматически
или при старте системы нажать F8 и отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы
2). После появления нового BSoD записать номер STOP ошибки (выглядит так STOP: 0х00000000 ) и посмотреть
FAQ по расшифровке BSOD (синий "экран смерти")
FAQ по расшифровке BSoD (синий "экран смерти")
3). Для самостоятельного решения проблемы.
Самостоятельно изучаете Google и Яндекс в поисках ответа на свою проблему
4). Проводите манипуляции найденные в глобальной паутине
И самое главное
5). Если сами не можете найти причину, создайте тему и внятно объясните , когда и при каких обстоятельствах появляется. что было сделано (проверка драйверов, памяти. жесткого диска, проверка на вирусы) и какие результаты при этом получены.
заархивировать папку с дампами (обычно С:\windows\minidump, если win 7 то файл может называться Memory.dmp и находится в папке с:\windows )
И выложить архив с дампами на форум (расширенный режим - управление вложениями)
Если в обычном режиме нет возможности вытащить папку с дампами, то воспользуйтесь любым LIVECD ( например ERD Commander (FAQ по созданию мультизагрузочной флешки ERD Commander 5.0, 6.0, 6.5) или AntiSMS)
6) Подготовить отчет AIDA 64. Отчет делайте, только самой последней версией программы
Скачиваете утилиту AIDA 64
Запускаете --> После чего жмете на кнопку "Отчет" --> выбираете профиль отчета "Все разделы" --> Формат отчета "html" --> Готово
После этого сохраняете отчет report.html и выкладываете его в своей теме (кстати отчет тоже можно в архив упаковать )
и тихонько ждёте когда Вам ответят
А после того как задали вопрос, не забываем почаще нажимать кнопку F5 в браузере (обновляет страницу), что бы потом не возмущаться, что Вам очень долго не отвечают
И еще одна убедительная просьба - не бросайте свои темы. Если Вы смогли решить свою проблему, то напишите про это. Мы хотя бы будем знать, что именно помогло Вам и другим будет полезно.
Часто встречающиеся причины и способы их решения
Если blue screen показывает разные ошибки с разными STOP и драйверами:
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BSOD с разными кодами на случайных драйверах зачастую свидетельствуют о неполадках в аппаратном обеспечении, обычно это:
Прежде чем задать вопрос в теме, проверьте перечисленные ниже компоненты.
BIOS
Уберите разгон (если есть).
Сбросьте настройки BIOS на default (по умолчанию).
Обновите BIOS
Память
Выполните диагностику оперативной памяти программой Memtest86+ или Memtest 86
Если две (и более) планки памяти, оставляйте по одной.
Поменяйте память (желательно от другого производителя на случай несовместимости), вставьте в другие слоты.
Примечание. На большинстве сайтов производителей материнских плат можно скачать Qualified Vendors List (QVL) - список модулей памяти, которые протестированы и нормально работают с данной материнской платой.
Прочее железо
Проверьте целостность конденсаторов на материнской плате.
Потестируйте или замените блок питания.
Проверьте охлаждение северного моста
Проверьте температуры
Здесь могут помочь программы AIDA64 или Everest
Проверку драйверов
Использование средства проверки драйверов Windows.
Проведите чистку и дефрагментацию реестра. например CCleaner ( иногда помогает и этот шаг )
Если виновниками являются win32k.sys или ntkrnlmp.exe
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Когда анализ дампа памяти указывает на системный драйвер или файл ядра (например, win32k.sys или ntkrnlmp.exe), указанный файл скорее всего не является причиной проблемы В этом случае понадобится серьезный анализ дампа,
требующий очень глубоких знаний и опыта в этой области, причем он необязательно позволит выявить причину. Может оказаться, что проблема кроется в другом драйвере, настройках BIOS или неисправном оборудовании.
В такой ситуации необходимо выполнить:
Ошибки 0х000008E и 0х00000050
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Ошибки 0х000008E и 0х00000050 очень часто говорят о проблемах с оперативной памятью. Memtest 86+ или Memtest 86
В некоторых случаях о наличии вирусов в системе - проверьте систему с помощью Dr.Web CureIt!® или Kaspersky Rescue Disk
Также виновником может быть неисправный БП. В этой ситуации лучший выход проверить напряжение с помощью тестера, или замените на время БП
STOP 0x00000124
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Причины приводящие к появлению BSoD'a
Неисправность процессора или его перегрев.
Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона).
Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
Неверные настройки BIOS.
Несовместимый драйвер оборудования.
Возможные пути решения проблемы
1.Проверьте температуру процессора, видеокарты, блока питания, жесткого диска, возможно требуется дополнительное охлаждение, замените на время блок питания более мощным для проверки.
Очистите компьютер от пыли, вентиляторы: на процессоре, чипсете материнской плате, блок питании, видеокарте, саму материнскую плату, также в области слотов оперативной памяти.
2.Убедитесь, что ни один из компонентов оборудования ни разогнан, процессор, память, видеокарта.
3. Осмотрите материнскую плату на наличие вздутых\подтекших конденсаторов
4.Проверьте системные файлы на повреждение.
Для этого войдите в меню "Пуск", нажмите "Все программы", раскройте папку "Стандартные", нажмите правой кнопкой мыши на надписи "Командная строка", выберите "Запуск от имени администратора", разрешите программе внести изменения, откроется окно командной строки, введите команду:
sfc /scannow
Нажмите клавишу Enter на клавиатуре, начнется проверка системных файлов в процентном соотношении, дождитесь завершения, где будет отчет.
5.Обновите все драйверы оборудования (видео карта, звук, проводной сетевой адаптер, беспроводной сетевой адаптер, контроллеры жесткого диска, чипсет материнской платы) с сайта производителя оборудования или с сайта производителя компьютера.
6.Сбросьте настройки BIOS на умолчание.
Ознакомьтесь с документацией к материнской плате или компьютера, если документации нет, то обратитесь на сайт производителя материнской платы или компьютера.
7.Проверьте оперативную память программой Memtest86+ или Memtest 86
Если у Вас больше одного модуля оперативной памяти, извлеките все модули оперативной памяти, вставьте один модуль, поработайте пару дней, если фатальной ошибки нет, поменяйте на другой модуль памяти, чтобы проверить поотдельности каждый модуль памяти. Также попробуйте вставлять модули памяти в разные слоты, так как может быть проблема в слоте.
Установите другие планки памяти и посмотрите на результат.
8.Протестируйте процессор http://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/
9. Установите на время заведомо рабочий БП
10.Обновите BIOS материнской платы. На сайте производителя материнской платы доступны версии BIOS.
Внимание! Будьте осторожны, рекомендуется выполнять обновление BIOS при подключении компьютера к источнику бесперебойного питания во избежания потери электропитания, иначе материнская плата может быть выведена из строя и станет непригодной для дальнейшего использования. Лучше обратиться в сервисный центр.
P.S Все, что здесь написано является моим личным бредом, и обращать внимание на написанное не стоит. В вашей теме Вам зададут вопросы знающие и грамотные помощники, которые помогут найти решение Вашей проблемы
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Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
|18.01.2012, 15:11
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Ответы с готовыми решениями:4
Поправка к "Обязательно читать перед созданием темы".
Help! Сегодня сайт выпал из поиска что делать?
Если в макете есть сетка, то делать все обязательно на бутстрапе?
что делать с BSOD
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13163 / 4611 / 168
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 9,414
|06.08.2012, 17:03 [ТС]
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Здесь собрал общие рекомендации по устранению BSoD'ов.
Кому то помогают эти простые способы, а кому то нужно копать намного глубже
1. Сперва необходимо проверите наличие свободного места на системном разделе жесткого диска. Если свободного места мало, то необходимо его увеличить, удалив ненужные данные
2. Просканируйте операционную систему антивирусными программами для удаления всевозможного нежелательного программного обеспечения, коими являются вирусы, трояны и т.д
3. Большое количество BSoD появляется вследствие ошибок кода самой операционной системы. Компания Microsoft постоянно работает над исправлением таких ошибок, выпуская патчи и пакеты обновления. Установленный последний пакет обновлений (Service pack) и постоянное обновление системы избавят от большого количества ошибок.
Почему важно обновлять Windows и установленные в ней программы
4. Если ошибка появилась после недавно установленного драйвера устройства или программы. Необходимо откатить драйвер на более раннюю версию. С программами дела обстоят проще, их удаление устранит причину сбоя. Может пригодиться опция “Запуск последней удачной конфигурации” системы.
5. Используйте функцию восстановления системы , чтобы отменить последние изменения
6. Если синий экран начал появляться после того как Вы подключили новое устройство к системе, то необходимо проверить его на совместимость с Вашей операционной системой. Если устройство совместимо, то необходимо скачать свежие драйвера с официального сайта производителя и установить их. Если установлена последняя версия драйверов, то необходимо установить более раннюю версию драйверов. Если устройство несовместимо с операционной системой, то необходимо поменять данное устройство.
7. Обновите драйвера для комплектующих. Возможно в новый драйверах устранена ошибка вызывающая синий экран
8. Проверьте журнал событий на наличие ошибок или предупреждений, там может быть информация о причине ошибки (Пуск – Выполнить – eventvwr.msc).
9. Установите настройки BIOS по умолчанию. Неправильные настройки BIOSа могут привести к печальным последствиям. И экран смерти это не самый худший вариант. Если Вы не уверенны в своих навыках, то в BIOSе лучше ничего не менять.
10. Обновите BIOS. Новую версию BIOS можно скачать на сайте производителя материнской платы
11. Очень часто причиной появления BSoD является неисправность оперативной памяти. Для её проверки можно использовать тестирующие программы, например memtest86+ или Memtest 86. В случае выявления битой линейки памяти, её необходимо заменить. При использовании в компьютере двух планок памяти и более, устранение неисправной устранит сбой.
Так же можно попробовать достать планки и протереть ножки ластиком, продуть слоты для памяти от пыли или вставить планки в другие слоты
12. Проверьте жесткий диск на наличие битых секторов и ошибок. По возможности восстановите ошибки и битые сектора стандартными средствами системы.
13. Необходимо избавиться от перегрева компонентов ПК. Почистите Ваш компьютер от пыли, смажьте термопастой все куллеры (процессорный, чипсетный, видеокарты, блока питания). При необходимости, установите дополнительные куллера, для организации правильного потока воздуха в системном блоке.
14. Убедитесь, что все внутренние устройства, в том числе кабели, правильно подключены и хорошо закреплены. Посмотрите на их контакты, при необходимости замените их. Плохо установленное оборудование может привести к фатальной ошибке, поэтому попробуйте переустановить следующие элементы системного блока, а затем проверьте систему на возникновение Бсода еще раз:
Переустановите все кабеля передачи данных и кабеля питания.
Переустановите модули оперативной памяти.
Переустановите ВСЕ карты расширения (сетевая плата, видеокарта, звуковая…)
15. Запустите свой компьютер с минимальным набором комплектующих. Довольно действенный метод выявления неисправного компонента. Если ваш компьютер начинает успешно загружаться -это доказывает, что одно из удаленных устройств было причиной СТОП сообщения.
Совет: Как правило, необходимое оборудование для запуска вашего компьютера благодаря операционной системе, включает в себя материнскую плату , процессор , ОЗУ , первичный жесткий диск , клавиатура , видеокарта и монитор
16. Запустите компьютер в безопасном режиме. Если проблема не наблюдается, проблема кроется в сторонней службе или программе.
В этом случае выполните следующие действия
Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой
17. Переустановите операционную систему. Этот шаг стоит использовать только в крайнем случае, если уж ничего действительно не помогает. Хотя я не сторонник таких действий
Используйте только лицензионный диск операционной системы.
Использование различных сборок приводит к постоянным проблемам.
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13163 / 4611 / 168
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 9,414
|31.08.2012, 16:35 [ТС]
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Как запустить проверку памяти (Memtest86+)
Memtest записывает в каждый блок памяти информацию, а затем считывает её и проверяет на ошибки. В процессе тестирования утилита совершает несколько проходов, что позволяет выявить и составить список плохих блоков памяти в формате BadRAM. Данное чудо программистской мысли запускается с помощью собственного загрузчика, поэтому наличие операционной системы для её работы не обязательно.
Первый Этап. Загрузка
Если Вы хотите записать программу на CD-диск, то Вам надо качать CD
Если Вы хотите установить программу на usb-флешку, то Вам качать USB installer
( архивы на новую версию Memtest86+ находятся постом ниже. Ссылки в этой теме обновлены)
Итак, Вы ее скачали. Теперь перейдем ко второму этапу.
Второй этап. Установка
На самом деле установка программы проста и требует совсем немного времени. Разберем два вышеупомянутых варианта, а именно – запись на CD болванку и установка на usb-флешку:
CD – в этом случае Вы скачали по ссылке выше zip архив, распаковали его и теперь у Вас лежит непонятный файлик memtest86+5.01.iso. Что с ним делать? Ответ прост – Вы его записываете на диск как образ ,при помощи любой программы записи.
https://www.cyberforum.ru/windows/thread643107.html
USB-flash – в этом случае Вы скачали по ссылке выше архивчик, содержащий установочный файл Memtest86+ 5.01 USB Installer.exe. Тут все еще проще. Втыкаете флешку в компьютер и запускаете установку (ВАЖНО! При установке все файлы на флешке удалятся). Перед нажатием на кнопочку Create рекомендуется отметить галочку рядом с выпадающим меню.
Немного ждете и, – вот оно! – Ваша загрузочная флешка готова.
Переходим к последней и заключительной стадии.
Этап Третий. Диагностика
Вставляете Ваш диск или флешку в компьютер, перезагружаетесь, заходите в BIOS (Комбинации клавиш для входа в BIOS для различных производителей) и там выставляете загрузку с диска/флешки. После чего выходите из BIOS и, если Вы все правильно сделали, то ждете, пока вместо операционной системы загрузится оная программа.
Тест оперативной памяти будет сразу же запущен, Вам лишь остается идти заниматься своими делами (тест должен длиться довольно долго – порядка восьми часов).
Программа тестирует оперативную память циклически, т.е. у нее есть несколько тестов (Всего их девять), которые она гоняет про кругу. И как только один круг будет пройден, то внизу экрана появится сообщение “*****Pass complete, (no, 1, 2, 10…) errors, press Esc to exit*****”. На сим тест будет завершен и Вы можете перезагрузить компьютер нажатием кнопочки Esc. В случае, если программа найдет ошибки хоть на одной из стадий, скорее всего, Вам придется сменить планку оперативной памяти.
А вот так выглядят ошибки при проверке
Ниже, для любопытствующих, небольшое описание всех тестов:
Test 0 [Address test, walking ones, no cache] – тест для определения проблем с адресацией памяти.
Test 1 [Address test, own address] – более углубленный тест для определения проблем с пропиской адресацией памяти
Test 2 [Moving inversions, ones&zeros] - быстрая проверка на аппаратные или трудноуловимые ошибки.
Test 3 [Moving inversions, 8 bit pat] - тоже самое, только используется 8 битный алгоритм прохода нулей и единиц (я понял столько же сколько и Вы). Использует 20 схем для теста
Test 4 [Moving inversions, random pattern] - этот тест особенно эффективен для выявления проблем с data sensitive. Использует 60 схем для теста
Test 5 [Block move, 64 moves] – тест для поиска проблем в схемах памяти.
Test 6 [Moving inversions, 32 bit pat] - эффективен для определения data sensitive errors. Очень долгий тест.
Test 7 [Random number sequence] - тест, проверяющий ошибки записи памяти.
Test 8 [Modulo 20, ones&zeros] - тест для определения скрытых ошибок при помощи кеша и буферизации, которые не выявили предыдущие тесты.
Test 9 [Bit fade test, 90 min, 2 patterns] - особый тест, который можно запустить вручную. Запоминает адреса в памяти, после чего засыпает на полтора часа. После этого проверяет не изменились ли биты в адресах. Требует 3 часа для прохождения и ручного запуска через меню конфигурации (клавиша с).
На всякий случай выложу архивы Memtest86
Архивы на новую версию Memtest86+ v 5.01 находятся постом ниже
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13163 / 4611 / 168
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 9,414
|06.12.2013, 18:40 [ТС]
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Сообщение было отмечено NeoMatrix как решение
Решение
Вышла новая версия Memtest86 + V5.01
- Добавлена поддержка до 2 ТБ оперативной памяти на x64 процессорах.
- Добавлена экспериментальная поддержка SMT до 32 ядер (Нажмите F2 при запуске).
- Добавлено определение новых контроллеров памяти.
- Расширен список производителей и моделей материнских плат.
- Добавлено отображение температуры процессора.
- Добавлен улучшенный "безопасный режим" (нажмите клавишу F1 при запуске).
- Добавлена поддержка процессоров Intel Sandy Bridge, «Ivy Bridge»
- Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Haswell, Haswell-ULT, Intel Atom Pineview, Cedar Trail.
- Добавлена поддержка процессоров AMD Kabini (K16), Bulldozer, Trinity, AMD E-/C-/G-/Z- Bobcat
- Добавлено определение SPD на большинстве чипсетов AMD
- Оптимизировано время выполнения для более быстрого обнаружения ошибок памяти
- Исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущей версии Memtest86+ 4.20
Скачать можно с официального сайта программы http://www.memtest.org/#downiso
Архивы Memtest 86+ v5.01
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13163 / 4611 / 168
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 9,414
|03.11.2019, 14:43 [ТС]
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Проверка памяти с помощью Memtest 86
Поскольку разработчики Memtest 86+ благополучно забросили свое творение, то проверку памяти надо проводить более актуальной программой, которая продолжает развиваться и обновляться
Первый этап: Загрузка
Идем на официальный сайт , нажимаем на Download MemTest86 Free (или на желтую надпись Image for creating bootable USB Drive on a Windows/Linux/Mac system ). После чего произойдет загрузка архива «.zip», который предварительно нужно будет распаковать
Второй этап: Установка на флешку
После распаковки архива запустите приложение «imageUSB.exe»
Выберите необходимый накопитель, оставив все другие настройки по умолчанию и нажмите на кнопку «Write». Учтите, что вся информация, находящаяся на флешке будет удалена.
Не всегда процесс записи программы Memtest86 на флешку завершается успешно. В случае неудачной первой попытки, повторите процедуру еще раз .
После завершения записи необходимо перезагрузить компьютер и войти в биос. Изменить настройки биоса, выставив в качестве первого загрузочного устройства USB флешку. Обычно подобные настройки меняются в разделе «Boot». Сохранить настройки и перезапустить ПК. Или через Boot Manager
Третий эпат: Проверка
После запуска Memtest86 с загрузочной флешки, тестирование оперативной памяти запустится в автоматическом режиме со стандартными настройками через 10 секунд. В таком случае проверка пройдет в базовом режиме со всеми необходимыми настройками. В большинстве случаев этого бывает достаточно.
Однако, если вы хотите изменить некоторые настройки, то нажмите клавишу «ESC» для остановки теста. Затем нажмите цифру «3» для открытия главного меню.
В главном меню Memtest86 отобразятся доступные разделы со своими опциями для индивидуальной настройки проверки памяти:
System Info – отобразит общую информацию о системе.
Test Selection – отвечает за настройку тестов, которые необходимо провести.
Address Range – позволяет задать начальный и конечный адрес памяти.
Cpu Selection – позволяет выбрать режим проверки (циклический, последовательный или параллельный).
Start test – запустить тестирование оперативной памяти.
Ram Benchmark – сравнительный тест ОЗУ с выводом результатов в виде графика.
Settings – раздел общих настроек.
Exit – выход из программы.
Чтобы начать проверку в ручном режиме, нужно выбрать виды тестов, которые будут задействованы в процессе сканирования памяти. Для этого в программе Memtest 86 откройте раздел «Test Selection», нажав клавишу в кавычках, в данном случае это «T» и обозначьте необходимые пункты. Время полной проверки оперативной памяти зависит от общего объема ОЗУ. Обычно 4 ГБ планка проверяется в течении 2-3 часов. Дождитесь завершения теста, и проверьте результат. В случае найденных ошибок, в графе «Error» отобразится их число. Также в общем списке добавятся новые стройки с отображением адреса, в чтении которого произошла ошибка.
!!!! В настройках Memtest86 выставлено по умолчанию 4 прохода. Лучше всего это значение изменить на 8 или более проходов
В разделе Test Selection вы найдете ряд тестов, которые можно отключать и включать на свое усмотрение.
Test 0 – Проверяются адреса памяти.
Test 1 – Глубокий вариант «Test 0». Используется для выявления ошибок в адресе.
Test 3 – Вариант анализа адреса с использованием всех ядер процессора.
Test 4 – Поиск трудноуловимых и аппаратных ошибок.
Test 5 – Аналог предыдущего теста «Test 4» с использованием 8 битного алгоритма.
Test 6 – Анализ схем ОЗУ.
Test 7 – Выявление неисправностей вида «data sensitive».
Test 8 – Выявление ошибок в процессе записи.
Test 9 – Анализ с использованием метода буферизации и кэша.
Test 10 – Выполняется запись адресов в память, по завершению уходит в режим сна на 1 час. По истечению обозначенного времени происходит сверка битов в адресах на схожесть.
Test 13 – Выявление глобальных проблем.
Во время записи программы, многие замечают , что объем флешки уменьшился с 4ГБ до 50 Мб. В этом случае, после проверки планок памяти, снова запускаете «imageUSB.exe»
Нажимаете кнопку Reformat. Ждете окончания процесса, в результате которого будет возвращен прежний объем
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IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
|03.11.2019, 14:43
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