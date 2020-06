FAQ: Что делать если выпал BSOD (обязательно читать перед созданием темы)

Как запустить проверку памяти (Memtest86+)

Memtest записывает в каждый блок памяти информацию, а затем считывает её и проверяет на ошибки. В процессе тестирования утилита совершает несколько проходов, что позволяет выявить и составить список плохих блоков памяти в формате BadRAM. Данное чудо программистской мысли запускается с помощью собственного загрузчика, поэтому наличие операционной системы для её работы не обязательно.



Первый Этап. Загрузка



Если Вы хотите записать программу на CD-диск, то Вам надо качать



Если Вы хотите установить программу на usb-флешку, то Вам качать



Итак, Вы ее скачали. Теперь перейдем ко второму этапу.



Второй этап. Установка



На самом деле установка программы проста и требует совсем немного времени. Разберем два вышеупомянутых варианта, а именно – запись на CD болванку и установка на usb-флешку:

CD – в этом случае Вы скачали по ссылке выше zip архив, распаковали его и теперь у Вас лежит непонятный файлик memtest86+5.01.iso. Что с ним делать? Ответ прост – Вы его записываете на диск как образ ,при помощи любой программы записи.

USB-flash – в этом случае Вы скачали по ссылке выше архивчик, содержащий установочный файл Memtest86+ 5.01 USB Installer.exe. Тут все еще проще. Втыкаете флешку в компьютер и запускаете установку (ВАЖНО! При установке все файлы на флешке удалятся). Перед нажатием на кнопочку Create рекомендуется отметить галочку рядом с выпадающим меню.



Немного ждете и, – вот оно! – Ваша загрузочная флешка готова.

Переходим к последней и заключительной стадии.



Этап Третий. Диагностика



Вставляете Ваш диск или флешку в компьютер, перезагружаетесь, заходите в BIOS (

Тест оперативной памяти будет сразу же запущен, Вам лишь остается идти заниматься своими делами (тест должен длиться довольно долго – порядка восьми часов).





Программа тестирует оперативную память циклически, т.е. у нее есть несколько тестов (Всего их девять), которые она гоняет про кругу. И как только один круг будет пройден, то внизу экрана появится сообщение “*****Pass complete, (no, 1, 2, 10…) errors, press Esc to exit*****”. На сим тест будет завершен и Вы можете перезагрузить компьютер нажатием кнопочки Esc. В случае, если программа найдет ошибки хоть на одной из стадий, скорее всего, Вам придется сменить планку оперативной памяти.



А вот так выглядят ошибки при проверке







Ниже, для любопытствующих, небольшое описание всех тестов:



Test 0 [Address test, walking ones, no cache] – тест для определения проблем с адресацией памяти.

Test 1 [Address test, own address] – более углубленный тест для определения проблем с пропиской адресацией памяти

Test 2 [Moving inversions, ones&zeros] - быстрая проверка на аппаратные или трудноуловимые ошибки.

Test 3 [Moving inversions, 8 bit pat] - тоже самое, только используется 8 битный алгоритм прохода нулей и единиц (я понял столько же сколько и Вы). Использует 20 схем для теста

Test 4 [Moving inversions, random pattern] - этот тест особенно эффективен для выявления проблем с data sensitive. Использует 60 схем для теста

Test 5 [Block move, 64 moves] – тест для поиска проблем в схемах памяти.

Test 6 [Moving inversions, 32 bit pat] - эффективен для определения data sensitive errors. Очень долгий тест.

Test 7 [Random number sequence] - тест, проверяющий ошибки записи памяти.

Test 8 [Modulo 20, ones&zeros] - тест для определения скрытых ошибок при помощи кеша и буферизации, которые не выявили предыдущие тесты.

Test 9 [Bit fade test, 90 min, 2 patterns] - особый тест, который можно запустить вручную. Запоминает адреса в памяти, после чего засыпает на полтора часа. После этого проверяет не изменились ли биты в адресах. Требует 3 часа для прохождения и ручного запуска через меню конфигурации (клавиша с).



На всякий случай выложу архивы Memtest86



