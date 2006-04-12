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Принтеры, МФУ
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11 / 11 / 4
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 155
20.10.2021, 15:57  [ТС] 0

Ошибка 0x00000709 при подключении сетевого принтера - Принтеры, МФУ - Ответ 15784851

20.10.2021, 15:57. Показов 1994. Ответов 5
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Лучший ответ Сообщение было отмечено Maks как решение

Решение

Windows 10, обновление KB5006670. После его удаления в списке установленных появляется KB5005033. По работе с таким часто сталкивался в последнее время, после обновления безопасности принтер по сети отказывается печатать, но после удаления обновления все нормально. В этом конкретном случае ничего не помогает.

Добавлено через 4 часа 58 минут
Помогла правка реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print]
"RpcAuthnLevelPrivacyEnabled"=dword:00000000


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Ошибка 0x00000709 при подключении сетевого принтера Принтеры, МФУ
1
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
 20.10.2021, 15:57
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5
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
 20.10.2021, 15:57

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