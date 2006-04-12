Ошибка 0x00000709 при подключении сетевого принтера - Принтеры, МФУ - Ответ 15784851

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|Другие темы раздела
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Принтеры, МФУ HP LaserJet M553 проблема с печатью
https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2886019.html
HP LaserJet M553 плохая черно-белая печать. Либо кардридж или лента или еще что? Пишите если кто что знает. Цветными вродек норм печатает.
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Принтеры, МФУ Проблемы с сетевыми принтерами
Не могу добавить сетевые принтеры. Один добавился, два - упорно не хотят. Ошибка 0х0000006с. Поменялся ноут, сборка винды та же, на старом было все ок.
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Принтеры, МФУ Сетевой (или нет?) принтер. Настройка
https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2885443.html
Принтер подключен по USB к ноуту. Ноут по WiFi к роутеру. Есть еще десктоп подкл. по кабелю к роутеру. Задача: печатать с десктопа при включенном ноуте. Инфы в сети полно, по поиску...
|Принтеры, МФУ МФУ HP M425DW не подключается к WiFi Здравствуйте, коллеги. Возникла такая проблема: есть МФУ HP M425DW. Работал великолепно, но начал глючить автоподатчик - отдал в сервис. После возврата из сервиса не могу подключить его через... https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2885392.html
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Принтеры, МФУ Сетевой принтер не печатает
Доброго времени суток! Возникла проблема с сетевым принтером. Старый HP LJ1020 подключен через интернет-центр Zyxel Keenetic, на него выводятся документы с ноутбука HP с установленной Win10. После...
|Принтеры, МФУ HP M426fdn: задвоенная информация на печатаемом конверте Пользователь увидел на распечатанном конверте два штрихкода вместо одного, два блока "Кому", и индекс тоже странно расположен. Заменила картридж, взяв новый из упаковки, но вид печати, как она... https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2882704.html
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Принтеры, МФУ Удаленка не видит локальные принтеры
https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2879661.html
Возникал такая ситуация на работе, из за того что у сервера сдох жесткий диск, пришлось купить новый накопитель. При переустановки системы (винда 7), для того чтоб сделать удаленные рабочие столы для...
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Принтеры, МФУ МФУ HP LaserJet Pro MFP M28-M31
С ужасом обнаружил после покупки, что жалкий сканер не имеет распознавания и сохранения текстов (вроде смотрел за этим, выбирая аппарат, но, видимо, ощибся). Знает ли кто-нибудь в этом худшем из...
|Принтеры, МФУ Xerox B205 сканирование с передней панели на локальный ПК Добрый день, имею Xerox B205. Был подключён к ПК по USB, сканировал в папку с передней панели (сканировать-локальный ПК). После переустановки Windows принтер обнаружен виндой, драйвера поставлены,... https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2878020.html
|Принтеры, МФУ Почти чистый белый фон печатается серым Здравствуйте, помогите решить проблему. Если печатать чисто белый фон (255, 255, 255) с каким-нибудь текстом, то печать идеальная, но если этот белый фон не совсем белый, а скажем, взору... https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2877412.html
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Epson L3110 печатает без бумаги Принтеры, МФУ
Здравствуйте. МФУ Epson L3110. Не всегда, но часто такая ситуация. Бумага 10х15, матовая, 230 г/кв.м. Захватывает, чуть протягивает и начинает, типа, печатать без бумаги(бумагу можно легко...
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Принтеры, МФУ Принтер hp 1505? очередь печати
https://www.cyberforum.ru/ printers/ thread2876039.html
Есть парк компьютеров 35 шт, примерно столько же принтеров, в основном hp 1505. На тех компах где стоит 1505 постоянно заполняется очередь печати, и тем самым отказывается печатать. Все драйвера с...
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11 / 11 / 4
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 155
|20.10.2021, 15:57 [ТС]
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Ошибка 0x00000709 при подключении сетевого принтера - Принтеры, МФУ - Ответ 15784851
20.10.2021, 15:57. Показов 1994. Ответов 5
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Сообщение было отмечено Maks как решение
Решение
Windows 10, обновление KB5006670. После его удаления в списке установленных появляется KB5005033. По работе с таким часто сталкивался в последнее время, после обновления безопасности принтер по сети отказывается печатать, но после удаления обновления все нормально. В этом конкретном случае ничего не помогает.
Добавлено через 4 часа 58 минут
Помогла правка реестра
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Ошибка 0x00000709 при подключении сетевого принтера Принтеры, МФУ
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Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
|20.10.2021, 15:57
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Готовые ответы и решения:5
Ошибка access violation at address при подключении принтера
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IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
|20.10.2021, 15:57
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