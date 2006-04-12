Сообщение от gfadsa111 Сообщение от Так и что теперь, у Comet Lake еще хуже с нагревом?



Добавлено через 1 минуту

Сообщение от gfadsa111 Сообщение от У стокового i9-11900k в обзоре было аналогично в синебенче.



Добавлено через 2 минуты

Сообщение от gfadsa111 Сообщение от Например, мы столкнулись с тем, что установленный в систему Core i9-11900K при всех настройках по умолчанию попросту не проходил тесты стабильности в Prime95.



Добавлено через 2 минуты

Сообщение от gfadsa111 Сообщение от Т.е. накосячили с Multi-Core Enhancements



Добавлено через 2 минуты

Сообщение от gfadsa111 Сообщение от Никто не запрещает напряжение подобрать.



Добавлено через 1 минуту

Сообщение от gfadsa111 Сообщение от Да где же норм если на dns i7-10700k даже больше нагрелся, чем на i7-11700k с подобранным напряжением.



Добавлено через 1 минуту

Сообщение от gfadsa111 Сообщение от У себя проверь на нормальных процессорах с небоксовым охладом. конечно. там кристалл меньшесинибенчь так не греето чем разговорнакосячили производители что на некоторых матерях лимиты отключены по умолчанию, чтобы их продукт в тесте выглядел лучше, и имел больший спрос. То есть получается все кто так тестируют врут и обманывают. Следовательно интел намного слабее амд в плане производительности.что приведет к меньшим частотам на которых будет стабильностьа с чего 10 серия должна меньше греется в разгоне?конечно интел же не греется 0