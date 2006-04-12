|
|
|
|Рейтинг 4.74/218:
|
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
|16.08.2021, 22:55
|301
|
0
|
|
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
|16.08.2021, 22:55
|
Ответы с готовыми решениями:1322
Тесты процессоров (7)
Тесты процессоров (3)
Тесты процессоров
Тесты процессоров (10)
|16.08.2021, 23:26 [ТС]
|302
|
ни кто не спорит что 11900 попадают чипы с меньшими токами утечки поэтому они и берут более высокие частоты при меньшей напруге
Добавлено через 3 минуты
0
|
Дивананалитикаиксперд
11464 / 8756 / 846
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 32,176
|17.08.2021, 09:01
|303
|
0
|
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
|17.08.2021, 10:15
|304
|
Что ж тогда i7-11700k на 3dnews не греется так дико?
Добавлено через 20 минут
В обзоре термопаст https://3dnews.ru/1046283/sami... 0%B8%D1%8F
i9-11900k при напряжении 1.35 256 вт.
У стокового i9-11900k в обзоре было аналогично в синебенче.
А тут разгон + 200 мгц и prime 95. Ну и обзорщик другой, плата другая, процессор может быть другой.
А может Asus с биосами накосячили.
0
|17.08.2021, 10:58
|305
|
Фиксированная частота и напряжение в Prime (режим Small FFTs без AVX)
против
Стокового в Cinebench?
0
|
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
|17.08.2021, 14:07
|312
|
Надо брать Rocket Lake и првоерять. Кто смелый, кому денег не жалко, комплект в ДНС взять.
0
|17.08.2021, 16:25 [ТС]
|315
|
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 2 минуты
Добавлено через 2 минуты
Добавлено через 2 минуты
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 1 минуту
0
|
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
|17.08.2021, 18:58
|316
|
AMD в серверах с Zen 4 решила Intel по потреблению обойти https://3dnews.ru/1046898/do-9... c-na-zen-4
Интересно что там станет с нагревом.
0
|17.08.2021, 19:25
|317
|
Чото все печки резко стали выпускать, походу приблизились к порогу уменьшения транзисторов и соединений в кристалле.
Необходимо проапгредить микроэлетронику на фотонику
Эх, вот бы новый Эльбрус вышел на фотонике - сразу всем по щам нахлестал
0
|
Дивананалитикаиксперд
11464 / 8756 / 846
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 32,176
|17.08.2021, 19:32
|318
|
0
|
Форумчанин
5955 / 4190 / 405
Регистрация: 28.12.2013
Сообщений: 24,108
|17.08.2021, 21:45
|320
|
0
|
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
|17.08.2021, 21:45
|
Помогаю со студенческими работами здесь320
Тесты процессоров (6)
Тесты процессоров (8)
Тесты процессоров (9)
Тесты процессоров (2)
Тесты процессоров (4)
Тесты процессоров (5)
Искать еще темы с ответами
Или воспользуйтесь поиском по форуму: