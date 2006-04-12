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Процессоры
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Рейтинг 4.74/218: Рейтинг темы: голосов - 218, средняя оценка - 4.74
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
16.08.2021, 22:55 301
Цитата Сообщение от K2K Посмотреть сообщение
Нет, это его обычная работа. Это авторазгон со снятием лимитов, потому и вваливает чтобы мало не было.
Какая обычная работа, если почти 1.5 v i7

Цитата Сообщение от K2K Посмотреть сообщение
Это прайм. Линкс пожестче будет. Ну и видно, что супир кулер прям из последних сил везет 4.6. Т.е. уже очень шумно и жарко, дальше только троттлинг.
У i7-10700k так там вообще перегрев.

Цитата Сообщение от dimank666 Посмотреть сообщение
и что мы тут должны увидеть? K2K, все верно сказал
температуры 92, куллер вентиляторы в сотку, амд 5800 еще даже не догнал по производительности, а температуры уже выше
Там сравнили с i7-10700k.
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
 16.08.2021, 22:55
Ответы с готовыми решениями:

Тесты процессоров (7)
Продолжение темы https://www.cyberforum.ru/processors/thread2678993.html

Тесты процессоров (3)
Продолжение темы https://www.cyberforum.ru/processors/thread2205283.html

Тесты процессоров
Тесты процессоров решил продолжить тему, начало тут...

Тесты процессоров (10)
Продолжение темы https://www.cyberforum.ru/processors/thread2756220.html Ну тогда цена на...

1322
6475 / 4459 / 196
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 34,387
Записей в блоге: 1
16.08.2021, 23:26  [ТС] 302
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Там сравнили с i7-10700k.
а с чем надо сравнивать?
ни кто не спорит что 11900 попадают чипы с меньшими токами утечки поэтому они и берут более высокие частоты при меньшей напруге

Добавлено через 3 минуты
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Какая обычная работа, если почти 1.5 v i7
чем больше частота тем больше напряжение
0
Дивананалитикаиксперд
11464 / 8756 / 846
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 32,176
17.08.2021, 09:01 303
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Какая обычная работа, если почти 1.5 v i7
Обычная работа для авторазгона. Если ты не в курсе что и как, то это не мои проблемы.
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
У i7-10700k так там вообще перегрев.
Возрадуйся.
0
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
17.08.2021, 10:15 304
Цитата Сообщение от K2K Посмотреть сообщение
Обычная работа для авторазгона. Если ты не в курсе что и как, то это не мои проблемы.
Не обычная, нет такого.
Что ж тогда i7-11700k на 3dnews не греется так дико?

Цитата Сообщение от K2K Посмотреть сообщение
Возрадуйся.
Так и что теперь, у Comet Lake еще хуже с нагревом?

Добавлено через 20 минут
В обзоре термопаст https://3dnews.ru/1046283/sami... 0%B8%D1%8F
i9-11900k при напряжении 1.35 256 вт.

У стокового i9-11900k в обзоре было аналогично в синебенче.
А тут разгон + 200 мгц и prime 95. Ну и обзорщик другой, плата другая, процессор может быть другой.
А может Asus с биосами накосячили.
0
2696 / 1389 / 231
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6,878
Записей в блоге: 5
17.08.2021, 10:58 305
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
i9-11900k при напряжении 1.35 256 вт.
У стокового i9-11900k в обзоре было аналогично в синебенче.
Эт чего ты сравниваешь?
Фиксированная частота и напряжение в Prime (режим Small FFTs без AVX)
против
Стокового в Cinebench?
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
А тут разгон + 200 мгц и prime 95. Ну и обзорщик другой, плата другая, процессор может быть другой.
А может Asus с биосами накосячили.
Всё разное, но сравнить конечно надо, ведь удобно, подходит под духовые скрепы
0
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
17.08.2021, 12:51 306
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
Эт чего ты сравниваешь?
Фиксированная частота и напряжение в Prime (режим Small FFTs без AVX)
против
Стокового в Cinebench?
А prime 95 без avx такую же нагрузку как синебенч создает?

Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
Всё разное, но сравнить конечно надо, ведь удобно, подходит под духовые скрепы
Что делают, то и сравниваем.
0
2696 / 1389 / 231
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6,878
Записей в блоге: 5
17.08.2021, 13:33 307
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
А prime 95 без avx такую же нагрузку как синебенч создает?
У себя бы проверил для начала, не?
0
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
17.08.2021, 13:36 308
Вот и в обзоре на 3dnews
Однако производители материнских плат, как обычно, проигнорировали все рекомендации Intel по пределам потребления. По умолчанию платы включают режим Multi-Core Enhancements, то есть выбирают для Core i9-11900K режим максимально возможной частоты, без оглядки на какие-то там пределы и ограничения. Но есть нюанс: если c Comet Lake такой подход неплохо работал, с Rocket Lake это способно приводить к некоторым проблемам. Например, мы столкнулись с тем, что установленный в систему Core i9-11900K при всех настройках по умолчанию попросту не проходил тесты стабильности в Prime95.
Впрочем, имеющую место нестабильность Core i9-11900K пока ещё можно списать на плохую подготовку платформы LGA1200 к анонсу новых процессоров. Есть надежда, что производители материнских плат, в частности ASUS, на плате которой мы тестировали Rocket Lake, совместно с Intel обратят внимание на существующую проблему и внесут необходимые исправления в будущие версии BIOS, адаптировав автоматические настройки.
Т.е. накосячили с Multi-Core Enhancements
0
2696 / 1389 / 231
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6,878
Записей в блоге: 5
17.08.2021, 13:42 309
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Т.е. накосячили с Multi-Core Enhancements
Интересно, с кометами всё норм, а с ракетами - косяк.
Наверное потому что ракеты греются как кометы
0
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
17.08.2021, 13:52 310
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
У себя бы проверил для начала, не?
Да у меня галочки где Avx не выбираются

Добавлено через 37 секунд
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
Интересно, с кометами всё норм, а с ракетами - косяк.
Наверное потому что ракеты греются как кометы
Никто не запрещает напряжение подобрать.
0
2696 / 1389 / 231
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6,878
Записей в блоге: 5
17.08.2021, 14:04 311
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Да у меня галочки где Avx не выбираются
Так avx то и не нужен
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
режим Small FFTs без AVX
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Никто не запрещает напряжение подобрать.
Автоматом для комет почему-то подбирало и всё норм.
0
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
17.08.2021, 14:07 312
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
Автоматом для комет почему-то подбирало и всё норм.
Да где же норм если на dns i7-10700k даже больше нагрелся, чем на i7-11700k с подобранным напряжением.

Надо брать Rocket Lake и првоерять. Кто смелый, кому денег не жалко, комплект в ДНС взять.
0
2696 / 1389 / 231
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6,878
Записей в блоге: 5
17.08.2021, 14:20 313
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Да где же норм
Где, где. ВОТ:
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Но есть нюанс: если c Comet Lake такой подход неплохо работал, с Rocket Lake это способно приводить к некоторым проблемам.
Добавлено через 4 минуты
gfadsa111, так чё? Ватт одинаково жрёт твой проц под Cinebench и Prime (режим Small FFTs без AVX)?
0
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
17.08.2021, 15:10 314
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
так чё? Ватт одинаково жрёт твой проц под Cinebench и Prime (режим
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
Где, где. ВОТ:
без AVX)?
Сколько было тем с перегревом у различных процессоров.

Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
так чё? Ватт одинаково жрёт твой проц под Cinebench и Prime (режим Small FFTs без AVX)?

У себя проверь на нормальных процессорах с небоксовым охладом.
0
6475 / 4459 / 196
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 34,387
Записей в блоге: 1
17.08.2021, 16:25  [ТС] 315
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Так и что теперь, у Comet Lake еще хуже с нагревом?
конечно. там кристалл меньше

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
У стокового i9-11900k в обзоре было аналогично в синебенче.
синибенчь так не греет

Добавлено через 2 минуты
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Например, мы столкнулись с тем, что установленный в систему Core i9-11900K при всех настройках по умолчанию попросту не проходил тесты стабильности в Prime95.
о чем разговор

Добавлено через 2 минуты
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Т.е. накосячили с Multi-Core Enhancements
накосячили производители что на некоторых матерях лимиты отключены по умолчанию, чтобы их продукт в тесте выглядел лучше, и имел больший спрос. То есть получается все кто так тестируют врут и обманывают. Следовательно интел намного слабее амд в плане производительности.

Добавлено через 2 минуты
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Никто не запрещает напряжение подобрать.
что приведет к меньшим частотам на которых будет стабильность

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Да где же норм если на dns i7-10700k даже больше нагрелся, чем на i7-11700k с подобранным напряжением.
а с чего 10 серия должна меньше греется в разгоне?

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
У себя проверь на нормальных процессорах с небоксовым охладом.
конечно интел же не греется
0
8179 / 6285 / 426
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 32,671
17.08.2021, 18:58 316
AMD в серверах с Zen 4 решила Intel по потреблению обойти https://3dnews.ru/1046898/do-9... c-na-zen-4

Интересно что там станет с нагревом.
0
2696 / 1389 / 231
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6,878
Записей в блоге: 5
17.08.2021, 19:25 317
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Интересно что там станет с нагревом.
Ничего хорошего

Чото все печки резко стали выпускать, походу приблизились к порогу уменьшения транзисторов и соединений в кристалле.
Необходимо проапгредить микроэлетронику на фотонику

Эх, вот бы новый Эльбрус вышел на фотонике - сразу всем по щам нахлестал
0
Дивананалитикаиксперд
11464 / 8756 / 846
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 32,176
17.08.2021, 19:32 318
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Так и что теперь, у Comet Lake еще хуже с нагревом?
Ну я и говорю, возрадуйся!
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
Наверное потому что ракеты греются как кометы
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Да у меня галочки где Avx не выбираются
У тебя нет авеикс.
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Никто не запрещает напряжение подобрать.
Ты чудной. То MCE тут приводишь, то ручками подобрать тебе надо. Определись уже, разные вещи все таки и с разным эффектом.
0
6475 / 4459 / 196
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 34,387
Записей в блоге: 1
17.08.2021, 21:40  [ТС] 319
Цитата Сообщение от gfadsa111 Посмотреть сообщение
Интересно что там станет с нагревом.
ну давай прикинем возьмём 12 штук 11900 возьми минимальную нагрузку в 100 ват итого интел потреблябы 1200 ват
0
Форумчанин
5955 / 4190 / 405
Регистрация: 28.12.2013
Сообщений: 24,108
17.08.2021, 21:45 320
Цитата Сообщение от snake32 Посмотреть сообщение
Чото все печки резко стали выпускать
чет все резко стали ныть про печки. Покупайте пентюхи и сидите на здоровье
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
 17.08.2021, 21:45
Помогаю со студенческими работами здесь

Тесты процессоров (6)
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Тесты процессоров (4)
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