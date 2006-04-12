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koritsa
1 / 1 / 0
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 12
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Нестабильная работа системы и выносных ЖД. Win 10. Не понимаю причины

Вчера, 23:47. Просмотров 0. Ответов 0
Метки ssd, win 10 (Все метки)
Здравствуйте!

Опишу ситуацию, если кто-то поймёт в чём дело и поможет советом - огромное вам человеческое спасибо и низкий поклон. Моих мозгов не хватает. Я не понимаю, что происходит с компьютером. И всё это напоминает мне какую-то чертовщину, которую не ясно с какой стороны вообще лечить. Очень не хватает хотя бы капли логики и причинно-следственных связей в происходящем.

Был компьютер с Win 7. B выносной диск Transcend на 1 Тб. И всё работало и всё дружило. А раз всё так хорошо, был куплен ещё один диск Transcend. Такой же, только на Озоне. Возможно стоило пойти в спец магазин по части девайсов, но сейчас я уже не убеждена, что причина в этом. Далее не одновременно, но недалеко друг от друга произошли 2 события.

1. Диск, купленный на Озоне стал глючить. Скрежетать. Открываемые на нём папки стали зависать, вплоть до полной невозможности что-то с этого диск открыть-закрыть-скопировать.

2. Я перешла с Win 7 на 10. По имеющемуся лицензионному ключу. Система стала работать, как часы.

Но вот Озоновский диск совсем погибал, зависал и не работал.

Я купила уже 3 по счёту аналогичный диск, но уже на 2 Тб и в другом интернет-магазине. Кажется, "Сити-линк".

При помощи Wondershare Recoverit удалось восстановить доступ к файлам на погибающем диске. Но там, помимо моих папок, обнаружились 2 папки с названиями - просто набором букв и цифр.

Расходимся, это вирус? Вроде бы да. Но, во-первых, в эти дни компьютер и оба диска шерстились вдоль и поперёк Касперским, по-моему, Защитником Windows и ничего программы не нашли.

Во-вторых, история имеет продолжение.

Мои восстановленные файлы сняты на 2 СТАРЫЙ диск. Который служил мне исправно и давно. А информация с него перекочевала на новый в 2 Тб. Система работает исправно, все программы открываются. Диски очень старый и очень новый функционируют.

Но сегодняшнее утро начинается "отлично": я вхожу в систему, как обычно в учётку пользователя, ввожу пароль. Открывается рабочий стол и сообщение, что-то (извините, что не дословно), что "Не удалось войти в профиль пользователя".

Словом, вот этой статьёй я воспользовалась, насколько могла: https://interface31.ru/tech_it/2017/...uyu-zapis.html

С диском С оказалось всё в порядке, да и вообще все мои папки и файлы сохранились. Просто пропал привычный рабочий стол и настройки всех программ, которые я делала.

Ладно. Проделать вот описанную операцию с восстановлением предыдущего состояния из реестра, похоже не получилось. Была создана новая учётная запись.

Моё имя, мой пароль для входа в систему и файлы сохранились. Я заново настроила программы. И теперь система перестала писать, что все изменения, которые я внесу не сохранятся.

Можно пользоваться? Но сегодня предательски знакомо заскрипел новый ЖД с личными файлами (на которые никогда не переносилась информация с заражённого жд) и местами стали тормозить программы.


Что я делаю не так? Что вообще происходит и как вернуть стабильность работы? Вчера всё в порядке - сегодня слетает учётная запись.

Касперским всё прочёсано вдоль и поперёк. Да и CCleaner'ом тоже. Первый, вероятно заражённый диск больше не используется вообще.

Я запущу проверки, почищу, поудаляю и т.д. Только, пожалуйста, пролейте свет, что мешает системе работать стабильно и какие должны быть мои действия.

Ощущение, что я чего-то не понимаю. Очень бы хотелось стабильной работы. Я не могу с потрясающей регулярностью восстанавливать привычный порядок вещей.

Если знаете, кто виноват, а главное, что делать - пожалуйста просветите и помогите снова вернуться к нормальной работе за компом.

Всем мира!
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QA
Эксперт
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 Вчера, 23:47

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